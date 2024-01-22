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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, partililerle bir araya geldi ve esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, partililerle bir araya geldi ve esnafı ziyaret etti

Serdivan Belediye Başkanı ve AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya milletvekilleri, Adapazarı Belediye Başkanı ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelerek esnafı ziyaret etti. Alemdar, ayrıca AK Parti İl Başkanı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşerek şehre hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, partililerle bir araya geldi ve esnafı ziyaret etti
22.01.2024 - 17:06,
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Serdivan Belediye Başkanı ve AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, partililerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

Alemdar, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan ve Ali İnci, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatıyla bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığını, Adapazarı Belediyesini ve Milliyetçi Hareket Partisi Adapazarı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Alemdar, ilçede esnafı gezdi.

Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi de ziyaret ederek, "Nazik ev sahipliği için Ekrem Yüce Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte, omuz omuza çalışarak şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, partililerle bir araya geldi ve esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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