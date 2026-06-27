Yusufeli'nde Geleneksel Kurban Etkinliği - Son Dakika
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Yusufeli'nde Geleneksel Kurban Etkinliği

27.06.2026 17:20
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Dokumacılar köyünde, kaza ve afetlerden korunma niyetiyle yıllardır kurban kesilip ikram ediliyor.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde, asırlardır sürdürülen geleneksel etkinlikte köy ve çevresinin kaza, bela, afet ve kuraklıktan korunması niyetiyle kurban kesilip vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Dokumacılar köyüne bağlı Ada Yaylası'nda her yıl düzenlenen geleneksel etkinlikte, köylülerin gönüllü bağışlarıyla kurban kesiliyor. Bu yıl da gerçekleştirilen gelenek kapsamında temin edilen 2 büyükbaş hayvan kesilip, kazanlarda hazırlanarak köy halkı ile çevresindeki yerleşimlerden gelen katılımcılara ikram edildi. Yüzyıllardır sürdürülen gelenek, kurban ibadetinin şükretmenin yanı sıra köyün ve çevre köylerin kaza, bela, sel, heyelan, kuraklık ve diğer afetlerden korunması niyetiyle yerine getiriliyor. Aralıksız devam eden bu gelenek, köylüleri aynı sofrada buluştururken dayanışma ruhunu da güçlendiriyor.

'GENÇ NESİLLERLE GELENEĞİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Etkinliğe katılan Emin Öztürk, "Atalarımızın geleneksel olarak devam ettirmekte olduğu kurban kesim merasimi için geldik. Kurban ibadetimizin amacı; Allah'ın bize verdiği nimetlere karşılık şükrümüzü eda etmek, köyümüzün ve çevre köylerin kaza, belada uzak kalması, kuraklık felaketinden etkilenmemesi için köylülerin gönüllü olarak kurban bağışı yapmasıyla icra edilen bir gelenek. 2 büyükbaş hayvan kesilmiş, katılım sağlayanlara ikram ediliyor. Genç nesillerimize aktırarak bu geleneği devam ettirme niyetindeyiz" dedi.

'SEL OLMASIN DİYE KURBAN KESİLİYOR'

Katılımcılardan Ahmet Keleş, afetler yaşanmasın diye kurban kesildiğini ifade ederek, "Yusufeli'nden buralara geldik. Burada Kurban Festivali asırlardır bir gelenektir. Afetler olmasın, sel olmasın diye kurban kesiliyor ve halka dağıtılıyor. Kavurma ve pilav ikram ediliyor, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'YILLARDIR SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ BİR GELENEK'

Etkinliğe katılan Durmuş Yazıcı da, "Geleneksel olarak asırlardır devam eden 'Kurban Festivali'ne bizi de davet ettiler. Muhtarımıza ve tüm köylülere teşekkür ediyorum. Bizler de yanlarındayız. Herkesin eline sağlık, niyetler kabul olsun" dedi. Dokumacılar Köyü Muhtarı Zihni Taş, "Uzun yıllardır geleneğimizi sürdürüyoruz. Uzaktan gelerek katılan herkese ikram ediyoruz hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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