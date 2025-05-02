Yusufeli'nde Heyelan Anı Görüntülendi - Son Dakika
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Yusufeli'nde Heyelan Anı Görüntülendi

Yusufeli'nde yol açma çalışmaları sırasında bir operatör heyelan anını cep telefonuyla kaydetti.

02.05.2025 12:31
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol açma çalışmalarına katılan iş makinesi operatörü, heyelan anını kayıt altına aldı.

İlçeye bağlı Yüncüler köyünde bir süre önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan mahalle yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sırasında toprak kütleleri ile yamaçtan kopan ağaçlar yola sürüklendi.

Topraktaki hareketliliği fark eden iş makinesi operatörü, heyelan anını cep telefonuyla görüntüledi.

Heyelanın ardından güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede yol açma çalışmaları kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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