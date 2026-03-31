Yuvacık Barajı'ndan Sapanca Gölü'ne Su Aktarımı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yuvacık Barajı'ndan Sapanca Gölü'ne Su Aktarımı

31.03.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yuvacık Barajı'nın doluluğu sebebiyle su, kontrollü şekilde Sapanca Gölü'ne aktarılmaya başlandı.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nın tam doluluk seviyesine ulaşması dolayısıyla salınan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İSU) yapılan açıklamaya göre, aralıklarla etkili olan yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'nda salınan su kontrollü şekilde Sapanca Gölü'ne salınıyor.

İklim değişikliği ve azalan yağış rejimlerine karşı su kaynaklarını koruma ve çeşitlendirme çalışmalarını sürdüren İSU, barajdan savaklanan suyun göle kazandırılması uygulamasını başlattı. Savaklanan su, Sapanca Terfi Merkezi'ndeki terfi istasyonu ve boru hatları üzerindeki tüm vana ve ekipmanların tersine çevrilmesiyle Sapanca Gölü'ne aktarılmaya başlandı.

Balaban Deresi ve Yuvacık Barajı'nı besleyen dereler üzerinden daha önce Yuvacık Arıtma Tesisi'ne yönlendirilen sular da uygulama kapsamında dere hattı aracılığıyla Sapanca Gölü'ne ulaştırılıyor.

Su aktarımı sayesinde Sapanca Gölü'nün su seviyesine katkı sağlanırken, kentin içme suyu arz güvenliği de güçlü ve sürdürülebilir yapıya kavuşturuluyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sapanca Gölü, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:50:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.