Yuvamız Çeşme Ovacık Çocuk Etkinlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Yuvamız Çeşme Ovacık Çocuk Etkinlik Merkezi Açıldı

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Çeşme Belediyesi, çocukların sağlıklı ve mutlu bir ortamda büyümesi için Yuvamız Çeşme Ovacık Çocuk Etkinlik Merkezi'ni açtı. Merkez, 3-5 yaş arası çocuklara bale, spor ve branş dersleri sunacak.

30.01.2025 19:13  Güncelleme: 01:25
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(İZMİR)- Yuvamız Çeşme Ovacık Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Çeşme'mizin her köşesinde çocuklarımıza yatırım yaparak, onlara sağlıklı, güvenli ve mutlu bir gelecek sunmayı sürdüreceğiz. Merkezimizin, Ovacık'a ailelerimize ve kıymetli çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Çeşme Belediyesi, anlamlı bir projeye daha imza atarak, Yuvamız Çeşme Ovacık Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Çocuklara, güvenli, sağlıklı, sevgi dolu ve eğitici bir ortam sunmak amacıyla hayata geçirilen 33 öğrenci kapasiteli, 2 sınıf, bir oyun parkı ile hizmet verecek merkez, 3-5 yaş arası çocuklara bale, spor ve branş dersleri sunuyor. Ayrıca, merkezde çocukların gelişimini desteklemek amacıyla psikolog eşliğinde de eğitimler verilecek.

Açılışa, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Denizli, Çeşme Belediyesi olarak, Reisdere'de açılışını yaptıkları ilk çocuk etkinlik merkezinin ardından, Yuvamız Çeşme Ovacık Çocuk Etkinlik Merkezi'ni de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Her çocuk, sosyal ve sağlıklı gelişimini destekleyecek, kendini özgürce ifade edebilecek, yeteneklerini keşfedecek bir ortamda büyüme hakkına sahip. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi, bizlerin de en önemli sorumluluğu" dedi.

"Ovacık'a hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum"

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için önemli bir adım daha atarak, Yuvamız Çeşme Ovacık Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Denizli, "Burası, çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve sosyal bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak, annelerimiz için de önemli bir destek alanı olacak. Evlatlarını sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde yetiştirme çabası içinde olan ailelerimize destek sunmak bizler için bir görev. Yuvamız Çeşme Ovacık'ın çocuklarımızın sevgiyle, güvenle büyüdükleri bir yuva olmasını diliyorum. Bizler Çeşme Belediyesi olarak, Çeşme'mizin her köşesinde çocuklarımıza yatırım yaparak, onlara sağlıklı, güvenli ve mutlu bir gelecek sunmayı sürdüreceğiz. Merkezimizin, Ovacık'a, ailelerimize ve kıymetli çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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