Yüzerken Sürüklenen Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Yüzerken Sürüklenen Kadın Kurtarıldı

Yüzerken Sürüklenen Kadın Kurtarıldı
17.07.2026 18:59
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Kuşadası'nda yüzmek için denize giren K.A., farkında olmadan kıyıdan 2 deniz mili açıldı. Devriye botu tarafından fark edilen kadın, can simidi yardımıyla kurtarıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüzmek için girdiği kıyıdan farkında olmadan uzaklaşan kadın kurtarıldı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemiadamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, KB-0901 borda numaralı Şehit Başkomiser Yaşar Aykaç isimli botla devriye esnasında açıkta bir kadını fark etti.

Kişinin yanına giden ekipler, kıyıdan 2 deniz mili uzaklıktaki kadının yorgun olduğunu görünce can simidi uzattı.

Tekneye alınan K.A. isimli kadının, ifadesinde, kıyıda yüzdüğünü, bu kadar uzağa açıldığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

K.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüzerken Sürüklenen Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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