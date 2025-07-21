Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan A.H. (51), Safranbolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Çabalarına rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık personeli, itfaiyeden yardım istedi.
Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yüzüğü keserek çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Yüzük Parmağına Sıkıştı, İtfaiye Yardımıyla Çıkarıldı - Son Dakika
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