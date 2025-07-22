Zabıt Katibine UYAP Skandalı İddianamesi - Son Dakika
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Zabıt Katibine UYAP Skandalı İddianamesi

22.07.2025 23:25
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Ankara'da zabıt katibi A.Y. ve 15 şüpheliye FETÖ'ye yardım ve rüşvet suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifreyle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapatan zabıt katibi A.Y. ve 15 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Şüpheli A.Y'nin eski eşi Z.E'nin, "A.Y'nin FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un telefonla bildirdiği isimler hakkındaki dosyalarda para karşılığı tedbir kararlarını kaldırdığı ve takipsizlik verilmesini sağladığı" yönündeki ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık aralarında zabıt katibi A.Y'nin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne yardım", "rüşvet almak", "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "suçluyu kayırma", "silahlı terör örgütüne üye olma" gibi suçlardan iddianame düzenledi.

İddianamede, Cumhuriyet savcıları A.T.G, B.T, Z.E. ile zabıt katibi E.D. mağdur sıfatıyla yer aldı.

Soruşturmanın A.Y'nin boşanma aşamasında olduğu eski eşi Z.E'nin savcılığa yaptığı ihbar üzerine başlatıldığı anlatılan iddianamede, "ihbar eden şüpheli" olarak eski eş Z.E'nin beyanlarına da yer verildi.

Z.E. ifadesinde, zabıt katibi A.Y'nin FETÖ firarisi avukat Bol'un talebi üzerine bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığını, bir defasında eşinin yaptığı işin karşılığı olan parayı kendisinin teslim aldığını söyledi.

Z.E. eski eşi ile bu usulsüz işlemlere ilişkin yaptığı konuşmaları içeren ses kaydını da savcılığa sundu.

Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, geçici olarak başka bir büroda görevlendirilen katip A.Y'nin Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevde bulunduğu süre içerisinde işlem yaptığı dosyaları incelemeye alarak şüpheli görülen dosyalar yönünden bilirkişi incelemesi yaptırdı.

Yapılan incelemelerde A.Y'nin çok sayıda dosyada usulsüz işlem yaptığı, dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi.

İddianamede, dosya kapsamında tutuklu bulunan zabıt katibi şüpheli A.Y'nin ifadesine yer verildi.

A.Y. ifadesinde 2021 yılı mayıs ayına kadar görevini layıkıyla yerine getirdiğini, daha sonra maddi sıkıntılar yaşadığını, bu sebeple psikolojisinin bozulduğunu anlattı.

"Bu dosyalarda ücreti kafama göre alıyordum"

Avukat Muhammet Talha Bol'u adliyeden tanıdığını, bir dosyada bulunan malvarlığı tedbirini kaldırmak için çok fazla gelip gittiğini söyleyen A.Y, yurt dışı yapılanması dosyalarını genelde kendisinin yaptığını, bir dosyayla ilgili bir şey olduğunda savcıya durumu anlatıp gerekli işlemleri yaptığını, bu dosyanın da içeriğine baktığını, daha sonra avukat Bol ile irtibat kurarak, "Ben bu durumu çözerim bana 300 bin lira gönder" dediğini ve avukatla 220 bin liraya anlaştığını söyledi.

Bu süreçte Cumhuriyet savcısı ve hakimin yetkisinde olan ve onların yaptığı işlemlerin üstünden avukattan para aldığını dile getiren A.Y, "Bu dosyalarda ücreti kafama göre alıyordum. Beni arayıp 'bu kişi gariban' dediğinde çok düşük miktarlara karşılık karar yazıyordum. Parasız yaptığım işte oldu. Ancak avukat ile anlaşıp hesabıma para yatmayan iş olmadı." beyanında bulundu.

A.Y, FETÖ silahlı terör örgütünün yurt dışı yapılanması soruşturma dosyalarında birlikte çalıştığı Cumhuriyet savcıları B.T, Z.E. ve A.T.G'ye ait UYAP açılış şifrelerini bildiğini, ancak bilgisayar açılış şifrelerini bilmediğini, üç savcının da e-imza şifrelerinin kendisinde olduğunu, daha önce bahsettiği savcı onayına tabi yakalama kaldırma, müzekkere yazma, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) onaylama gibi işlemleri savcılara ait bilgisayardan ve e-imzadan yaptığını anlatarak, "Bahsetmiş olduğum ve devamında bahsedeceğim durumlardan savcıların bilgisi ve rızası yoktur. Bu olaylardan benim üzerimden herhangi bir menfaat temin etmediler." ifadesini kullandı.

İddianamede, şüpheli A.Y'nin, görevli Cumhuriyet savcısının UYAP'ına bilgisi ve rızası dışında girerek ve elektronik imzasını kullanmak suretiyle, soruşturma dosyasının yetkisizlik kararı ile gönderilmesine dair müzekkere yazmak, savcı olmaksızın UYAP'tan iş akışı değiştirerek dosyaları imzalamak, KYOK kararı düzenleme işlemlerini görevli Cumhuriyet savcısının bilgi ve rızası dışında yapmak, birleştirme ve ayırma kararları vermek, şüpheliler hakkındaki yakalama kararlarını resen kaldırmak ve kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair gerçeği yansıtmayan karar düzenlemek, gerçeğe aykırı evraklar ile fiziki dosya oluşturmak suretiyle maddi menfaat temin etme gerekçesiyle "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma", "rüşvet almak" suçlarını işlediği tespitine yer verildi.

A.Y. hakkında, 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi

Şüpheli A.Y'nin bu eylemleriyle aynı zamanda "silahlı terör örgütüne yardım" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, "bilişim sistemine girme", "gizliliğin ihlali", "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve "rüşvet almak" suçlarından toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca iddianamede A.Y'nin eski eşi "ihbar eden şüpheli" Z.E'nin "rüşvete aracılık etme" suçunu işlediği ancak şüpheli A.Y'nin eylemlerini ihbar etmesi ve olayın ortaya çıkmasını sağlayarak "etkin pişmanlık" gösterdiği belirtilerek, yargılamasının yapılması ve hakkında "ceza verilmesine yer olmadığı kararı" alınması istendi.

Diğer 15 şüphelinin ise "rüşvet vermek", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zabıt Katibine UYAP Skandalı İddianamesi - Son Dakika

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