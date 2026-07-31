Zabıta Memurundan Doktora Uzanan Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zabıta Memurundan Doktora Uzanan Başarı Hikayesi

Zabıta Memurundan Doktora Uzanan Başarı Hikayesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şemsettin Demir, zabıta olarak çalışırken tıp eğitimini tamamladı ve doktor olarak atandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde zabıta memuru olarak çalışan Şemsettin Demir (27), Dicle Üniversitesi'nde tıp eğitimini tamamlayarak Şemdinli Devlet Hastanesi'ne doktor olarak atandı. 6 yıllık süreçte zabıtalıkta gece vardiyasında çalışıp, üniversiteye devam eden Demir, Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'in verdiği beyaz doktor önlüğünü giyerek belediye binasından çıktı.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bünyesinde 2017 yılında ataması yapılarak memur olarak çalışan Şemsettin Demir, bir yandan da kazandığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. 6 yıllık tıp eğitiminin ardından girdiği KPSS'den yüksek puan alan Demir, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine doktor olarak atandı. Demir için Kızıltepe Belediye Başkanlığında veda ve tebrik töreni düzenlendi. Törene Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Nevzat Kılıç, belediye başkan yardımcıları, beraberindeki meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, Zabıta Müdürlüğü personeli ve belediye çalışanları katıldı. Zabıta üniformasıyla girdiği belediye binasından beyaz doktor önlüğüyle çıkan Demir, Kızıltepe Belediyesinde görev yaptığı süre boyunca hem çalışıp hem de eğitimine devam ettiğini belirterek, bu süreçte kendisine destek veren Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'e, belediye yöneticilerine, Zabıta Müdürlüğü personeline ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

'ARTIK SAĞLIK ALANINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Demir, belediyedeki çalışma arkadaşlarının kendisine her zaman destek olduğunu ve bu desteğin doktor olma hayalini gerçekleştirmesinde büyük katkı sağladığını ifade etti. Demir, "2017'de KPSS ile Kızıltepe Belediyesi'ne zabıta memuru olarak atandım. KPSS'de ise 97,71 puan aldım. Ardından Dicle Tıp Fakültesi'ni kazandım. Bu 6 yıllık süreçte zabıtalıkta gece vardiyasında çalıştım. Amirlerime, kurum amirlerime, başkanıma bana verdikleri desteklerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu an Hakkari Şemdinli'ye atandım. Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi'ne gelecek hafta inşallah orada işe başlayacağım. Artık sağlık alanında elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

'BAŞARISI BİZLERİ GURURLANDIRDI'

Yıllarca taşıdığı zabıta yeleğini çıkaran Demir'e, Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek doktor önlüğünü giydirerek boynuna stetoskopunu taktı. Belediye Başkanı Zeyni İpek, Şemsettin Demir'in azim ve başarısının herkese örnek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şemsettin kardeşimizin hem çalışıp hem de eğitimini başarıyla tamamlayarak doktor olarak atanması bizleri son derece mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Bu başarı, azim ve kararlılığın en güzel örneklerinden biridir. Kendisini yürekten tebrik ediyor, yeni görev yeri olan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üstün başarılar diliyorum. Yolunun ve bahtının açık olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: DHA

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zabıta Memurundan Doktora Uzanan Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler
Kırklareli’nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
ABD’de şiddetli ishale yol açan “siklosporiyazis“ vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı ABD'de şiddetli ishale yol açan "siklosporiyazis" vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı
Katy Perry’ye konserde “yanlış yön“ sürprizi Katy Perry'ye konserde "yanlış yön" sürprizi
Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım Apar topar sildiler İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler
Sultangazi’de motosikletli çocuğa silahlı saldırı Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı
RAMS Başakşehir’den Avrupa’ya erken veda RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda

16:42
İki yangın yeniden büyüdü Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
15:43
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
14:55
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
14:48
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
13:48
Göç krizi büyüyor Meloni’den İspanya’ya Schengen resti
Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti
13:42
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
13:39
Dehşet anları kamerada İyi niyeti yüzünden canından oldu
Dehşet anları kamerada! İyi niyeti yüzünden canından oldu
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 17:04:00. #7.13#
SON DAKİKA: Zabıta Memurundan Doktora Uzanan Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.