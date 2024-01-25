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Zafer Koç, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı - Son Dakika
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Zafer Koç, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Zafer Koç, Yargıtay üyeliğine seçilen İsmail Uçar'dan görevi devraldı. Koç, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, İsmail Uçar'a adliyeye yaptığı hizmetler ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Türk yargısının adaletini ve güvenirliliğini ileriye taşımanın önemine vurgu yaptı.

Zafer Koç, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı
25.01.2024 - 13:10,
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Zafer Koç, Yargıtay üyeliğine seçilen İsmail Uçar'dan görevi devraldı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Koç, adliyeye yaptığı hizmetler ve katkılarından dolayı İsmail Uçar'a şükranlarını sundu.

Koç, Türk yargısının adaletini, güvenirliliğini bir adım daha ileriye götürebilmenin en büyük kazanım olacağını ifade etti.

Devir teslim töreninin ardından İsmail Uçar, adliye personeli tarafından yeni görev yerine uğurlandı.

Kaynak: AA
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