Zafer Parti\'den Aslan, 2026\'da 24 bin hektar ormanın daha yandığını açıkladı

(ANKARA) - Zafer Parti Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, 2026 yılı yangın verilerine ilişin, "Bu yıl 24 bin hektar ormanımız daha yandı. 2024'ten bugüne açıklanan rakamların toplamı yaklaşık 133 bin hektar. İktidar, bu milli servet kaybının hesabını verecek" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Çevre, Şehircilik ve Kültür Başkanı Esmaül Hüsna Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarının yarattığı tahribata ve 5 Eylül'de yayımlanan Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları Hakkında Yönetmelik'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aslan, şunları kaydetti:

"Bu yıl 24 bin hektar ormanımız daha yandı! 2024'ten bugüne açıklanan rakamların toplamı yaklaşık 133 bin hektar. İktidar, bu milli servet kaybının hesabını verecek! OGM kayıtlarında 2024'te 27.485, 2025'te 81.473 hektar orman alanının zarar gördüğü yazıyor. Orman Mühendisleri Odası Başkanı'nın 25 Eylül'de yayımlanan açıklaması ise 2026 için 24 bin hektarı gösteriyor. Daha yıl bitmedi!

"BUNCA KAYIPTAN SONRA SAHADA NE DEĞİŞTİ?"

Bu topraklarda orman yangınlarını canımızla da ödedik. Geçen yaz Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar'a ulaşan yangında beş orman çalışanımızı, beş AKUT mensubumuzu kaybettik. Geride aileler, yarım kalan hayatlar ve cevap bekleyen sorular kaldı. Şimdi 5 Eylül'de yayımlanan Orman Yangınlarıyla Mücadele Yönetmeliği'ni konuşuyoruz. Elbette görevler tanımlanacak, planlar hazırlanacak. Peki, bunca kayıptan sonra sahada ne değişti?

Sayın Bakan, geçmiş yangınlarda tespit edilen hangi eksikleri giderdiniz? Personelin güvenliğini nasıl artırdınız? Aynı anda farklı illerde yangın çıktığında yeterli ekip ve araç hazır mı? Orman köylerinin tahliye hazırlıkları tamam mı? Millete bunların cevabını verin!

"SİYASİ SORUMLULUKTAN KAÇAMAZSINIZ"

Yangının karşısına çıkan işçinin fedakarlığına sığınıp siyasi sorumluluktan kaçamazsınız. Muhtara, çiftçiye, belediyeye görev verirken gereken kaynağı da sağlayacaksınız. Denetim yapacak, eksikleri yangın çıkmadan gidereceksiniz. Ormanlarımızla birlikte suyumuz, toprağımız ve köylümüzün geçimi zarar görüyor. Bu ülkenin milli serveti her yaz yeniden yanarken bizden yalnızca açıklamalarınızı dinlememizi beklemeyin.

Zafer Partisi olarak soruyoruz: Bunca kayıptan sonra hangi hatadan ne ders çıkardınız? Yeni yönetmelik, geçmişin hesabını kapatmaz. Yetkiyi elinde tutan iktidar, alınan kararların da alınmayan tedbirlerin de hesabını vermek zorundadır!"