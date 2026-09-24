Zafer Partisi lideri Özdağ yedi yıllık dil eğitimini eleştirdi, İngilizce sözü verdi - Son Dakika
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Zafer Partisi lideri Özdağ yedi yıllık dil eğitimini eleştirdi, İngilizce sözü verdi

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Zafer Partisi lideri Özdağ yedi yıllık dil eğitimini eleştirdi, İngilizce sözü verdi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ortaokul ve lisede verilen yedi yıllık yabancı dil eğitimini eleştirerek bu derslerin boş geçtiğini söyledi. Özdağ, partisi iktidarında öğrencilerin yabancı dilde üniversiteye devam edebilecek seviyede İngilizce öğreneceğini belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ortaokul ve lisede verilen yabancı dil eğitimini eleştirerek, öğrencilerin yedi yıllık eğitimin ardından üniversitede yabancı dilde öğrenim görmek için hazırlık okumak zorunda kaldığını söyledi. Özdağ, "Zafer Partisi iktidarında size söz veriyoruz. Yabancı dilde bir üniversiteye devam edebilecek seviyede İngilizce öğreneceksiniz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yabancı dil eğitimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Videoya basit İngilizce cümlelerle başlayan Özdağ, bu konuşmayı öğrencilerin yedi yıllık eğitimin sonunda ulaştığı düzeye örnek olarak gösterdi.

Özdağ, videoda şunları söyledi:

"Yedi senelik İngilizce eğitiminden sonra üniversiteye başlarken sahip olduğunuz İngilizce eğitimi ne yazık ki sadece bu kadarını ifade etmeye yetiyor. Demek ki yedi sene İngilizce veya Fransızca veya Almanca dersleri aslında boş geçiyor. Üniversite eğer İngilizce eğitim yapıyor ise bir sene hazırlık okumak zorunda kalıyorsunuz. ve üniversitenin anlamı ortadan kalkıyor. Üniversite de adeta bir dil kursuna dönüyor. Zafer Partisi iktidarında size söz veriyoruz. Ortaokul ve lisede okuduğunuz yedi sene içerisinde öğrendiğiniz yabancı dil ile rahatlıkla yabancı dilde bir üniversiteye devam edebilecek seviyede İngilizce öğreneceksiniz. Bu yurt dışında mümkün, Türkiye'de de mümkün hale getireceğiz."

Özdağ, paylaşımında da "Eğitim sistemini mutlaka düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Zafer PartisiÜmit ÖzdağPolitikaEğitimGüncelSon Dakika

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