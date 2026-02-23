Zafer Partisi'nden PKK Uyarısı

(ANKARA) – Zafer Partisi, TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin yayımladığı videoda, PKK'nın silah bıraktığı ve terörün sona erdiği yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Zafer Partisi, örgütün İran'da yeni bir yapılanma içinde olduğunu öne sürdü.

Zafer Partisi, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora tepki gösterdi.

Zafer Partisi yayımladığı videoya şu notu düştü:

"TBMM Öcalan Komisyonu PKK'nın silahları bıraktığından, terörün sona erdiğinden bahisle yapılacak Anayasal ve yasal değişiklikler ile ilgili raporunu yayınladı."

Öcalan'ın nasıl serbest kalacağı, PKK'lılara nasıl af geleceği, nasıl işe yerleştirilecekleri ifade edildi.

Ancak silah bıraktı denilen PKK, İran'da ABD-İsrail saldırısı ile koordineli olarak İran ordusu ve şehirlerine saldırmaya ve bir ayaklanma çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu nasıl bir silah bırakma, bu nasıl bir örgüt çözülmesi… Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. ve ne yazık ki, bu yalanlara inanmaya hazır bir Cumhur ittifakı var"

Zafer Partisi'nin yayınladığı videoda da şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Öcalan Komisyonu'nun, terörün sona erdiği ve silahların bırakıldığı iddiasıyla hazırladığı af ve uyum raporları, Ankara'nın koridorlarında milletin gözünün içine bakıla bakıla söylenen devasa bir yalandan ibarettir. Zira silah bıraktığı söylenen PKK, bugün İran topraklarında ABD ve İsrail saldırılarıyla eş güdümlü olarak İran ordusuna ve şehirlere saldırmaya, yeni bir bölgesel ayaklanmanın taşlarını döşemeye hazırlanmaktadır."

İran operasyonu hala gündemdedir. Bunun için PYD kullanılacaktır, bunun için PJAK kullanılacaktır. Bu, gerçek anlamda bir silah bırakma değildir.

Kağıt üzerinde tasfiye edildiği söylenen örgüt, sahada küresel güçlerin taşeronu olarak kan dökmeye devam ederken bu stratejik aldatmacaya inanmaya hazır bir Cumhur İttifakı vardır. Unutulmamalıdır ki sokakların huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü, sahte barış masallarıyla değil; teröre taviz vermeyen sarsılmaz bir irade ile mümkündür. Bu da Zafer Partisi ile mümkündür."