Zagreb'de Kırmızı Hava Uyarısı ve Ücretsiz Havuzlar - Son Dakika
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Zagreb'de Kırmızı Hava Uyarısı ve Ücretsiz Havuzlar

29.06.2026 16:04
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Hırvatistan'da kırmızı hava durumu uyarısı ile Zagreb'de yüzme havuzları ücretsiz olacak.

ZAGREB, 29 Haziran (Xinhua) -- Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki meydanda şemsiyeyle güneşten korunmaya çalışan insanlar, 28 Haziran 2026.

Hırvatistan, Rijeka ve Split'in kıyı bölgeleri için en yüksek uyarı seviyesi olan kırmızı hava durumu uyarısı yayımladı.

Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomasevic, hafta sonu boyunca başkentteki halka açık yüzme havuzlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. (Fotoğraf: Ma Zhen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Zagreb'de Kırmızı Hava Uyarısı ve Ücretsiz Havuzlar - Son Dakika

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