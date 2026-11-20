Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya ile savaşmayı arzuladığını belirterek, "NATO çılgınca hareket ediyor." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında bazı güncel konuları değerlendirdi.

NATO'nun Rusya'ya yönelik eylemlerini eleştiren Zaharova, "NATO çılgınca hareket ediyor. Bu, NATO'da strateji kuranların savaşmayı arzuladığını gösteriyor. Rusya, NATO üyelerine saldırma niyetinde değil. Komşu ve diğer tüm ülkelerle barış içinde yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecine katılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, Avrupalıların açıklamaları ve eylemlerinin buna hazır olmadıklarını gösterdiğini belirtti.

Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Avrupa adına müzakerelerde yer alması ihtimaline dair de bunun barışçıl inisiyatiflerin baltalanmasına yol açacağını vurgulayarak, "Kallas, göreve gelmesinden bu yana Rusya karşıtı yaklaşım sergiliyor, ülkemize gerçeklikten uzak taleplerde bulunuyor." dedi.

Mariya Zaharova, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletmesi kararına karşılık vereceklerine dikkati çekti.

Estonya'nın, Rus istihbaratının talimatıyla savunma şirketine sabotaj girişiminde bulunulduğu gerekçesiyle 1 Aralık itibarıyla Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma kararını "Demir Perde" dönemine benzeten Zaharova, buna karşı siyasi ve diplomatik önlemler alacaklarını belirtti.

Moldova'nın Rusya'yı insansız hava araçlarıyla (İHA) hava sahasını ihlal etmekle suçladığına dikkati çeken Zaharova, buna dair herhangi bir kanıtın Rus tarafına sunulmadığını söyledi.

ABD'nin nükleer kapasitesini geliştirme yönündeki girişimlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Zaharova, Washington'un, Rusya'nın da nükleer silaha sahip olduğunu dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.