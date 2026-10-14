Zahran'da Suudi Aramco binasına saldırı düzenlendi, can kaybı yaşanmadı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin doğusunda bulunan Zahran kentindeki ulusal petrol şirketi Suudi Aramco'nun bir binasının hedef alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Enerji Bakanlığından adı açıklanmayan bir kaynak, dün akşam Doğu Bölgesi'ndeki Zahran şehrinde Suudi Aramco şirketine bağlı idari binalardan birinin hedef alındığını belirtti.

Saldırı sonucunda sınırlı çapta yangın çıktığını ifade eden kaynak, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Kaynak, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığını vurguladı.