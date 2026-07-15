Zamantı Irmağı\'nda Boğulma Tragedisi

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Zamantı Irmağı'na giren Caner Mengütaş (45), hayatını kaybetti.

Tomarza ilçesi Melikören Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapan Caner Mengütaş, serinlemek için Zamantı Irmağı'na girdi. Bir süre sonra Mengütaş'ı suyun üzerinde hareketsiz gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Mengütaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mengütaş'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.