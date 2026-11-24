Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, iktidardaki Tüm İlericiler Kongresi (APC) destekçilerini taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kurumu (FRSC) Zamfara Eyalet Müdürü Isah Aliyu, yaptığı açıklamada, seçim mitingine giden APC destekçilerini taşıyan kamyon ile bir otomobilin karıştığı kazada kamyonun devrildiğini belirtti.

Kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin yaralandığını aktaran Aliyu, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Aliyu, kazanın aşırı hızdan kaynaklandığını vurgulayarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kazanın, APC destekçilerinin Zamfara Eyalet Valisi Dauda Lawal'ın kampanya başlangıç programına katılmak üzere Talata Mafara bölgesine seyahat ettikleri sırada meydana geldiği kaydedildi.