Zamfara'da Tekne Faciası: 41 Ölü

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Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde aşırı yük taşıyan teknenin alabora olması sonucu 41 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gummi kasabasından çiftliklerine giden 53 kişiyi taşıyan tekne, nehirde alabora oldu.

Kazada 41 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, aralarında tekne kaptanının da olduğu 12 kişinin kazadan kurtulduğunu ve karaya çıkarıldığını kaydetti.

Yetkililer, teknenin aşırı yüklü olduğunu, tekne kaptanının bazı yolcuların inmesi için uyarıda bulunduğunu ancak yolcuların kaptanı dinlemediğini açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hayatını kaybedenler için eyalet halkına başsağlığı diledi.