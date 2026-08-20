Zaporijya NGS'de Dış Elektrik Bağlantısı Kesildi

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dış elektrik bağlantısının tamamen kesildiği ve yedek dizel jeneratörlerin devreye alındığı bildirildi.

Zaporijya NGS'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, santralin ihtiyaçları için elektrik sağlayan yüksek gerilim hattında meydana gelen hasar nedeniyle hattın otomatik koruma sistemleri tarafından devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Dış elektrik bağlantısının kaybedilmesinin ardından santraldeki güç ünitelerinin yedek dizel jeneratörlerden beslenmeye başlandığı bilgisi verilen açıklamada, "Ekipman normal şekilde çalıştı, güvenlik sistemlerinde herhangi bir ihlal tespit edilmedi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, santral personelinin ekipmanların çalışmasını kontrol ettiği, güç ünitelerinin güvenli durumda tutulması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Santral sahasında ve gözlem bölgesindeki radyasyon seviyesinin doğal sınırlar içinde bulunduğu, durumun sürekli kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.