KİEV, 9 Ocak (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya şehrine saldırı düzenledi. Ukrayna Başsavcılığı çarşamba günkü saldırıda en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Zaporijya Bölge Valisi İvan Fedorov, saat 16.00 sularında kenti vuran iki güdümlü bombanın endüstriyel altyapıya ve konutlara zarar verdiğini söyledi.
Fedorov, yaralananlardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu sözlerine ekledi.
Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri'nden yapılan açıklamada saldırıda 4 idari bina ve 27 aracın hasar gördüğünü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Zaporijya'ya Rus Saldırısı: 13 Ölü, 63 Yaralı - Son Dakika
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