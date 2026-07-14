Zara'da şehit aileleri ve gazilere anlamlı buluşma - Son Dakika
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Zara'da şehit aileleri ve gazilere anlamlı buluşma

Zara\'da şehit aileleri ve gazilere anlamlı buluşma
14.07.2026 11:37
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Sivas'ın Zara ilçesinde Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı Fatih Çelik ve ilçe protokolü şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı Fatih Çelik ve ilçe protokolü şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Çalışır, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehitlik ve gaziliğin önemine vurgu yapan Çalışır, "Vatanımızın ilelebet var olmasında bu topraklara kan veren, can veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti siz kıymetli ailelerimiz ve vatan müdafaasında yaralanan kıymetli gazilerimiz ve aileleri bizler sizlere minnettarız. Aziz şehitlerimize, vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet, sizlere sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Çalışır ve Çelik daha sonra şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek istek ve temennilerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zara'da şehit aileleri ve gazilere anlamlı buluşma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zara'da şehit aileleri ve gazilere anlamlı buluşma - Son Dakika
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