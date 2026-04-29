Zayıflama iğneleri solunum kaslarında kuvvet kaybına yol açabiliyor

Son yıllarda obezite tedavisinde yaygınlaşan GLP-1 temelli zayıflama iğneleri, belirgin kilo kaybı sağlarken, fiziksel aktivite aksatıldığında solunum kaslarında kuvvet kaybına yol açabiliyor. Biruni Üniversitesi'nden Prof. Dr. Buket Akıncı ve ekibinin araştırmasına göre, tedavi sırasında yüzde 20-40 yağsız kütle kaybı yaşanabiliyor ve bu kayıp solunum kaslarını da etkiliyor.

Akıncı, çalışmanın ön sonuçlarında, egzersize katılmayan kişilerde solunum kaslarında kuvvet kaybı gözlemlendiğini, ancak solunum kaslarına yönelik egzersiz programlarına katılanlarda bu kaybın olmadığını hatta kuvvet artışı sağlandığını belirtti. Özellikle karın çevresindeki kilo kaybının belirgin olduğu hastalarda nefes verme kaslarında daha büyük kuvvet kaybı tespit edildi.

Prof. Dr. Akıncı, GLP-1 temelli tedavi alan hastaların kapsamlı bir rehabilitasyon programına başvurması gerektiğini vurgulayarak, solunum kaslarındaki kuvvet kaybının efor kapasitesini kısıtlayabileceğini, yorgunluk ve nefes darlığına yol açabileceğini ifade etti.