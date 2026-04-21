Zehirlenme Davasında 5 Kişi Tutuklandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te, ölü bulunan Hollandalı çocukların zehirlenmesi sonrası 5 şüpheli tutuklandı.

Fatih'te geçen yıl otelde ölü bulunan Hollanda uyruklu 2 çocuğun, ilaçlama sonrası alüminyum fosfit maddesinden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine gözaltına alınan otel işletmecisi ile ilaçlama firması sahibinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 22 Ağustos 2025'te Beyazıt Hamam Sokak'taki otel odasında Hollanda pasaportuyla kayıtlı aileden Muhabbet Yazdani (15) ve Muhammet Jamil Yusuf'un (17) ölü bulunmasına, babanın ise ağır halde hastanede tedavi altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi raporuna göre 2 çocuğun ölüm nedeninin, yine Fatih'te bir otelde zehirlenme şüphesiyle fenalaşan Böcek ailesinin de yaşamını yitirmesine neden olan ilaçlamada kullanılan alüminyum fosfit (fosfin) maddesinden olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine dün polis ekipleri, otel işletmecisi Erhan B. (33), otel çalışanı Ümit Y. (31), temizlik görevlisi Özbekistan uyruklu Shakhla A, ilaçlama şirketi sahibi Murat E. (47) ve ilaçlamayı yapan çalışan Sezer S'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ne olmuştu ?

Hollandalı aile, 22 Ağustos 2025'te turistik amaçlı geldikleri İstanbul'da konaklamak için Fatih Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan bir oteli tercih etmiş, baba Rashid Mohammed Ajoeb (57) çocuklarıyla birlikte İstanbul'u gezdikten sonra gece saatlerinde otellerine dönmüştü.

Otel çalışanları sabah saatlerinde babanın çığlıkları üzerine odaya girdiğinde 2 çocuğu yerde hareketsiz bulmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhabbet Yazdani ve Muhammet Jamil Yusuf'un hayatını kaybettiğini belirlemiş, baba Rashid Mohammed Ajoeb de ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Polisin yaptığı çalışmada, çocukların 20 Ağustos'ta babalarıyla birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki ayrı iş yerinde yemek yedikten sonra rahatsızlandıkları belirlenmişti.

Ölen çocukların yiyecek ve içecek için gittikleri işletmelerin sahipleri E.K, B.K, A.K. ve T.M.Ç'yi gözaltına alınmış, şüphelilerden E.K. hakkında "ev hapsi" kararı verilmiş, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ekipler, iki iş yerinden aldıkları numuneleri de Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

Kaynak: AA

Zehirlenme, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 13:50:32. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.