Zehirleyerek Öldürdüğü İddiasıyla Yakalandı

OSMANİYE'de eşi Mehmet Yörük'ü (53) zehirleyip öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla tahliye edilen Sebile Yörük (49) hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adana'da saklandığı belirlenen Yörük, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Osmaniye'de 22 Mart 2024'te evinde rahatsızlanan Mehmet Yörük, kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirdi. Ölümün ardından, eşi Sebile Yörük ile ilişki yaşadığı öne sürülen Mustafa Samagan, bir televizyon programında ortaya çıkan itiraflardan sonra gözaltına alınıp, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Yargılama sürecinde yapılan fethi kabirde, Yörük'ün midesinde solunum yetmezliği ve kalp krizine yol açabilen hidrojen sülfür tespit edildi. Osmaniye 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 10 ay süren tutukluluğun ardından sanıklar hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

AYNI SUÇTAN YENİDEN YAKALAMA KARARI

Tahliye sonrası Sebile Yörük hakkında aynı suçtan yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yörük'ün Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Sokak sokak yapılan takiple yakalanan Sebile Yörük, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede yeniden tutuklandı.