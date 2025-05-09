Zeki Demirkubuz, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\'nde Söyleşi Gerçekleştirdi

(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, yönetmen ve senarist Zeki Demirkubuz söyleşisine ev sahipliği yaptı.

26'ncı Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Zeki Demirkubuz'un katılımıyla bir söyleşi düzenlendi. Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, moderatörlük görevini yapımcı Sinan Yusufoğlu üstlendi. Söyleşiye, Belediye Başkanı Elif Köse, festival komitesi üyeleri, oyuncular Hale Sürel ve Altan Akışık'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve sinemasever katıldı. Zeki Demirkubuz'un tecrübelerini paylaştığı buluşma büyük ilgi gördü.

Festivalin onur konuğu olarak Safranbolu'da ağırlanan Zeki Demirkubuz'a teşekkür eden Başkan Elif Köse, kentin kültür ve sanatla büyümeye devam edeceğini vurguladı.