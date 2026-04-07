Zelenski: Rusya, Sadece Ekonomik Baskıyla Ateşkesi Düşünür

07.04.2026 01:08
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya ateşkes teklifinde bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını belirtti.

(KİEV) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya defalarca ateşkes teklifinde bulunduklarını belirterek, Moskova'nın ancak ekonomik baskı ve kayıplar karşısında savaşı sonlandırmayı değerlendireceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile devam eden savaşa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zelenski, özellikle Paskalya döneminde ateşkes sağlanması için Moskova'ya birden fazla teklif sunduklarını ancak karşılık alamadıklarını belirterek, "Onlar için hiçbir şey kutsal değil" ifadelerini kullandı.

Zelenski, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'ya en azından Paskalya için ateşkes teklifinde defalarca bulunduk. Ancak onlar için her şey aynı ve hiçbir şey kutsal değil. Eğer Rusya bu savaşı karşılayabiliyorsa, barışı gönüllü olarak seçmeyecektir. Sadece önemli mali kayıplar Rusya'yı bu savaştan vazgeçme senaryosunu düşünmeye zorlar."

Şu anda, İran çevresindeki çözümsüz durum nedeniyle petrol piyasası kırılgan bir durumda. Rusya da dahil olmak üzere petrol üreten ülkeler artık daha fazla kazanabilir. İnsansız hava araçlarımız ve füzelerimiz Rusya'nın bunu yapma kabiliyetini sınırlıyor. Yaptırımlar, tankerlerin durdurulması ve Rusya'ya gelişmiş ekipman tedarikine getirilen kısıtlamalar yoluyla baskı uygulamaya devam eden ortaklarımıza teşekkür ediyorum.

Rusya'nın yüksek petrol fiyatlarından elde edeceği her şey bu savaşa harcanacak. Bu yüzden Rusya'nın petrol ihracatına getirilen her türlü kısıtlama doğru bir adımdır. Eğer Rusya enerji altyapımıza yönelik saldırıları durdurmaya hazırsa, biz de aynı şekilde karşılık vermeye hazırız. Bu öneri Amerikalılar aracılığıyla Rus tarafına iletilmiştir."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

23:53
Devrim Özkan’la barıştı mı Torreira’dan kafa karıştıran hareket
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
23:02
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
21:55
Bursa’da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
