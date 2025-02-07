Zelenskiy: 50 Milyar Dolar Gerek

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KİEV, 7 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke içinde yerinden edilen kişilere konut sağlamak için 40-50 milyar ABD dolarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Zelenskiy, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile perşembe günü Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "An itibarıyla Ukrayna'da yerinden edilmiş yaklaşık 5 milyon kişi bulunuyor. Bu kişilere acilen yardım edilmesi gerekiyor" dedi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle yerinden olan kişilere destek olabilmek için için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan özellikle konut inşası konusunda yardım beklediklerini vurguladı.

Zelenskiy, ülke içinde yerinden edilmiş Ukraynalılara konut sağlamak amacıyla dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması önerisinde de bulundu.

Ukrayna hükümeti, bu hafta başında çatışmalarda zarar gören ya da yıkılan evler için ülke için yerinden edilenlere yapılacak tazminat ödemeleri için 15 milyar grivna (yaklaşık 360 milyon dolar) ayırdığını duyurmuştu.