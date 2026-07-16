Zelenskiy Anlaşmazlıkları Duyurdu - Son Dakika
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Zelenskiy Anlaşmazlıkları Duyurdu

16.07.2026 16:46
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Ukrayna'da hükümet değişiklikleri ve Fedorov ile Sırskiy arasındaki anlaşmazlıklar gündemde.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ekibi arasında anlaşmazlıklar olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesine verdiği desteklerden dolayı Starmer'a teşekkür eden Zelenskiy, İngiltere'nin her zaman Ukrayna'nın yanında yer aldığını belirterek "Bunu son derece takdir ediyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy konuşmasında, Bakanlar Kurulunda 12 Temmuz'da başlattığı değişiklik sürecine de değindi.

Ukrayna devlet petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz'ın eski Genel Müdürü Sergiy Koretskiy'in bugün Başbakan olarak atandığını anımsatan Zelenskiy, İçişleri ve Savunma Bakanlıklarında da "daha sonra" değişiklikler yapılacağını aktardı.

İçişleri Bakanı İgor Klimenko'nun, Savunma Bakanı adayı olarak gösterildiğini söyleyen Zelenskiy, sürecin başlatılması için parlamentoya henüz ilgili resmi belgelerin iletilmediğini dile getirdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ile görüşeceğini aktaran Zelenskiy, "Eminim ki Fedorov ekibimizde kalacak ancak nasıl olacağı konusunu daha sonra görüşeceğiz." dedi.

Fedorov'un kabinede Savunma Bakanı olarak kalması talebiyle Kiev ve ülkenin farklı şehirlerde düzenlenen gösterilere de değinen Zelenskiy, hükümetin halkın sesini dinlediğini ifade etti.

Zelenskiy, Fedorov ile Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ekibi arasında belli anlaşmazlıkların yaşandığına işaret etti.

Savaş döneminde birliğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden Zelenskiy, "Ben olmadan masaya oturmuyorlar. Savaş sırasında böyle bir durumda devlet başkanı bir seçim yapmamalı. Gerçekten birlik istiyorum." diye konuştu.

Fedorov, basın toplantısı düzenledi

Kiev'de basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ise dün Zelenskiy ile bir araya geldiğini belirtti.

Fedorov, amacının bir bakan olarak görevde kalmak olmadığını söyleyerek "(Zelenskiy) Bana danışmanlık yapmayı veya ekipte kalmanın başka bir yolunu bulmayı teklif etti. Danışmanlık teklifini reddettim." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Sırskiy ve ekibiyle yaşanan sorunlara rağmen görevi yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Fedorov, "Bu pozisyona savaşı kazanmak için ihtiyacım var." şeklinde konuştu.

Fedorov, Zelenskiy ile bugün de telefonda görüştüğünü aktararak "Ya ben, ya da Sırskiy" şeklinde Devlet Başkanı'na bir ültimatom vermediğini dile getirdi.

Zelenskiy, hükümette değişikliğe gidileceğini açıklamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 12 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin siyasi stratejisinde değişikliğe gitme kararı aldıklarını ve bu kapsamda hükümette revizyona gidileceğini duyurmuştu.

Ukrayna Parlamentosu, eski Başbakan Yuliya Sviridenko'nun istifa dilekçesini 14 Temmuz'da onaylamıştı.

Kaynak: AA

Politika, Hükümet, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy Anlaşmazlıkları Duyurdu - Son Dakika

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