Zelenskiy: Ateşkes için hazırız - Son Dakika
Zelenskiy: Ateşkes için hazırız

31.03.2026 21:21
Ukrayna, Rusya ile savaşın sonlanması için mevcut cephe hattında ateşkese hazır olduklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın bitirilmesi için mevcut cephe hattı boyunca ateşkese hazır olduklarını bildirdi.

Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlenen "Buça Zirvesi 2026" kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Savaşın bitmesi için önce ateşkesin sağlanması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Bulunduğumuz yerde (cephede) ateşkes için hazırız. Bu, diplomatik bir çözüme geçmek için güçlü bir uzlaşma pozisyonudur." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'da cephe hattında kendi amaçlarına ulaşmak için bir tarih belirleyerek konuyla ilgili ABD'yi bilgilendirdiğini söyledi.

Rusya'nın, Ukrayna ordusunun 2 ay içerisinde Donbas bölgesinden çekilmesi gerektiğini ve savaşın ancak bundan sonra bitebileceğini ABD tarafına aktardığını savunan Zelenskiy, "Bunun nasıl mümkün olduğuna şaşıyorum." dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın bölgeden geri çekilmemesi durumunda Donbas'ı savaşarak ele geçireceğini ve savaşı bitirmek için artık ortaya farklı şartları çıkaracağını da ABD'ye ilettiğini aktaran Zelenskiy, "2 ay içinde hiçbir şey ele geçiremeyecekler ve bunu gayet iyi anlıyorlar. Baskı uyguluyorlar. Rusya, ABD'deki ara seçimler yaklaştığı için Amerika'ya bugün baskı kuruyor." diye konuştu.

Savaşın sona erdirilmesi yönündeki çalışmaları sürdürdüklerini anımsatan Zelenskiy, yarın ABD tarafıyla çevrim içi toplantının yapılacağını ifade etti.

Toplantıya kendisinin de katılacağını belirten Zelenskiy, toplantıda Rusya, ABD ve Ukrayna'nın geçen aylarda başlattığı üçlü müzakerelerin sürdürülmesi gibi konuların ele alınacağını söyledi.

Ayrıca Rusya'ya enerji altyapısına yönelik ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini ancak Moskova'dan yanıt gelmediğini kaydeden Zelenskiy, bu teklifi yarın ABD'ye de ileteceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Ateşkes için hazırız - Son Dakika

