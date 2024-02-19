Zelenskiy, cephe hattındaki birlikleri ziyaret etti - Son Dakika
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Zelenskiy, cephe hattındaki birlikleri ziyaret etti

Zelenskiy, cephe hattındaki birlikleri ziyaret etti

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov bölgesindeki Kupiansk yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etti. Askerlerle bir araya gelen Zelenskiy, Kupiansk'ı savunan 14'üncü mekanize tugayın komutanı Yarbay Oleksiy Trubnikov ile görüşerek, savaş alanındaki durum hakkında bilgi aldı.

19.02.2024 21:59
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- Zelenskiy, cephe hattındaki birlikleri ziyaret etti

HARKOV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov bölgesindeki Kupiansk yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov bölgesindeki Kupiansk yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etti. Askerlerle bir araya gelen Zelenskiy, Kupiansk'ı savunan 14'üncü mekanize tugayın komutanı Yarbay Oleksiy Trubnikov ile görüşerek, savaş alanındaki durum hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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