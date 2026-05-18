Zelenskiy'den Kırım Tatarları İçin Soykırım Vurgusu - Son Dakika
Zelenskiy'den Kırım Tatarları İçin Soykırım Vurgusu

18.05.2026 18:44
Zelenskiy, Kırım Tatar Sürgünü'nü soykırım olarak tanımladı ve anma törenine katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım Tatar Türklerinin 82 yıl önce maruz bırakıldığı sürgünün bir "soykırım" olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kırım Tatar Sürgünü'nün 82. yılı dolayısıyla Kiev'deki "Kırım Tatar Soykırımı Kurbanları Anıtı"nın önünde düzenlenen anma törenine katıldığını belirtti.

Kırım Tatar Sürgünü'nün kurbanlarını andıklarını belirten Zelenskiy, "Bugün, Sovyet yönetiminin en acımasız suçlarından biri olan Kırım Tatar halkının sürgününün tüm kurbanlarını anıyoruz ve hatıralarını onurlandırıyoruz. Bu sürgün, Kırım Tatar halkına karşı açık bir soykırım eylemi haline gelmişti." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Sovyetler Birliği yönetimi tarafından yapılan sürgünün "insanları yok etme girişimi" olduğunu vurguladı.

Kırım Tatar Türklerine yapılanları unutmadıklarını ve affetmediklerini belirten Zelenskiy, "Hiçbir halk böyle bir şeyi hak etmiyor. Ayrıca Rusya, yaptıklarıyla kalmadı ve Kırım'dan Ukrayna'ya karşı yeni bir savaş başlattı. Kırım Tatar halkını ve hepimizi, tüm Ukraynalıları hala evlerinden mahrum etmeye çalışıyorlar. Kendimizi bundan koruyoruz. Birlikte olduğumuz ve birbirimize yardım ettiğimiz sürece kendimizi kesinlikle koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kırım Tatar Sürgünü

Eski Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, çıkardığı gizli kararnameyle Kırım Tatarlarının Orta Asya'da farklı bölgelere sürgün edilmesine karar verdi.

Stalin'in kararı, 18 Mayıs 1944'te gece yarısı uygulamaya konuldu. Kararın ardından 15 dakika içinde yataklarından kaldırılarak hayvanların taşındığı vagonlara doldurulan çoğunluğu yaşlı, çocuk ve kadınlardan oluşan 250 bin civarındaki Kırım Tatarı, 3 gün boyunca aç susuz Orta Asya'ya sürgün edildi.

İnsani olmayan koşullardaki vagonlarda sürgün edilenlerin yarısı, daha sürüldükleri bölgelere ulaşamadan hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

