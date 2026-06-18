Zelenskiy'den Moskova'ya Saldırı Açıklaması - Son Dakika
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Zelenskiy'den Moskova'ya Saldırı Açıklaması

18.06.2026 12:39
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Zelenskiy, Rusya'ya uzun menzilli saldırılar düzenlediklerini ve karşılık verdiklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Moskova bölgesindeki hedeflere uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüklerini belirtti.

Zelenskiy, bu gece yeniden Moskova bölgesine uzun menzilli saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Moskova'daki petrol rafinerisine son bir haftada ikinci kez saldırı düzenlendiğine dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın Rostov bölgesindeki hedeflere de saldırdıklarını kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde Rus ordusuna ait hedeflere yönelik de saldırılar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu, şehirlerimiz ve yerleşim yerlerimize yönelik Rus saldırılarına tamamen adil bir yanıttır." görüşünü paylaştı.

Ukrayna ordusunun füze ve insansız sistemler komutanlıklarına teşekkür eden Zelenskiy, "Tüm müttefiklerimiz, bugünlerde orta ve uzun menzilli saldırılarımızın isabetliliğini ve etkililiğini takdir etti. Bu savaşı bitirme zamanı geldi ve Rusya, diplomasi konusunda gerekli adımları atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

Rus ordusu, 7 füze ve 239 SİHA ile Ukrayna'ya saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Sumi bölgesinde bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya, gece ülkeye füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdi.

Rus ordusunun 7 füze ve 239 SİHA'yı Ukrayna'nın farklı bölgelerine fırlattığı, 4 füze ile 212 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Moskova, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Moskova'ya Saldırı Açıklaması - Son Dakika

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