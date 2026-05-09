Zelenskiy'den Moskova'ya Saldırmayacak Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy'den Moskova'ya Saldırmayacak Kararı

09.05.2026 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, 9 Mayıs'taki Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı düzenlemeyecek. Kararname yayımlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü'nde askeri geçit töreninin yapılacağı Kızıl Meydan'a saldırmayacaklarına ilişkin kararnameye imza attı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü'yle ilgili kararname imzaladı.

Ukrayna ordusunun, 9 Mayıs Zafer Günü'nde askeri geçit töreninin yapılacağı Moskova'daki Kızıl Meydan'a saldırı düzenlemeyeceği belirtilen kararnamede, "Amerikan tarafıyla yapılan görüşmelerde insani amaç ve gelen talepler doğrultusunda 9 Mayıs'ta geçit töreninin düzenlenmesine izin verilecek. Kiev saatiyle 10.00'dan itibaren tören boyunca Kızıl Meydan'a saldırı düzenleme planları iptal edilsin." ifadesi kullanıldı.

Kızıl Meydanı'nın konumunu gösteren koordinatların yer aldığı kararname, imzalanan tarihte yürürlüğe giriyor.

Olay

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, daha önce 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Rusya da "Ukrayna'nın tehditlerini gerçekleştirme girişiminde bulunması halinde Kiev'e yoğun füzeli saldırı düzenleyeceğini" bildirerek ülkelere "Kiev'den diplomatik misyon çalışanlarını tahliye etme" çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esir askeri değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Moskova'ya Saldırmayacak Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
00:02
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 01:13:28. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Moskova'ya Saldırmayacak Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.