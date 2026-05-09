Zelenskiy'den Moskova'ya Saldırmayacak Kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü'nde askeri geçit töreninin yapılacağı Kızıl Meydan'a saldırmayacaklarına ilişkin kararnameye imza attı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü'yle ilgili kararname imzaladı.

Ukrayna ordusunun, 9 Mayıs Zafer Günü'nde askeri geçit töreninin yapılacağı Moskova'daki Kızıl Meydan'a saldırı düzenlemeyeceği belirtilen kararnamede, "Amerikan tarafıyla yapılan görüşmelerde insani amaç ve gelen talepler doğrultusunda 9 Mayıs'ta geçit töreninin düzenlenmesine izin verilecek. Kiev saatiyle 10.00'dan itibaren tören boyunca Kızıl Meydan'a saldırı düzenleme planları iptal edilsin." ifadesi kullanıldı.

Kızıl Meydanı'nın konumunu gösteren koordinatların yer aldığı kararname, imzalanan tarihte yürürlüğe giriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, daha önce 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Rusya da "Ukrayna'nın tehditlerini gerçekleştirme girişiminde bulunması halinde Kiev'e yoğun füzeli saldırı düzenleyeceğini" bildirerek ülkelere "Kiev'den diplomatik misyon çalışanlarını tahliye etme" çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esir askeri değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini açıklamıştı.