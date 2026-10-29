Zelenskiy, Dnipro istasyonuna İHA saldırısında en az 13 kişinin öldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Zelenskiy, Dnipro istasyonuna İHA saldırısında en az 13 kişinin öldüğünü bildirdi

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Zelenskiy, Rus ordusunun Dnipro kentindeki tren istasyonuna İHA saldırısında ilk belirlemelere göre en az 13 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrzaliznytsia, saldırıda 866 numaralı Dnipro-Zaporijya treninin bulunduğu peronun isabet aldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Dnipro kentindeki tren istasyonuna düzenlediği hava saldırısında en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Dnipro kentindeki tren istasyonuna yönelik hava saldırısında bir peronun isabet aldığını belirtti.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Zelenskiy, 10 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini savundu.

Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi Ukrzaliznytsia'ya ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Dnipro kentindeki tren istasyonuna düzenlenen saldırıda, 866 numaralı Dnipro- Zaporijya treninin bulunduğu peronun isabet aldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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