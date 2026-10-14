Zelenskiy'e göre Rus İHA saldırısında Lutsk'ta 6 sivil öldü, 13 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Lutsk şehrine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Volin bölgesindeki Lutsk şehrinin, Rusya tarafından hedef alındığını belirtti.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda şehirde bir market gibi sivil altyapı tesislerinin isabet aldığını aktaran Zelenskiy, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Zelenskiy, mesajında, dün gece Kiev ve Harkiv bölgelerindeki enerji altyapısına saldırıların düzenlendiğini anımsatarak, "Rusya bir kez daha gerçekten ne istediğini gösteriyor. Bu, Amerika'nın ve ABD Başkanı'nın (Donald Trump) çağrılarına aykırı olarak savaşın kasıtlı bir şekilde devam ettirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı İletişim Danışmanı Dmitro Litvin, Rusya'nın Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine Ukrayna tarafından saldırı yapıldığına yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Ukrayna'nın, Rusya'da bir veri merkezine saldırı düzenlediğini kaydeden Litvin, "Ruslar, iki petrol rafinerisine yönelik saldırı iddiasıyla ilgili sahte bir haber yayımladı." ifadesini kullandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisinin, bu gece Ukrayna tarafından İHA'larla hedef alındığını bildirmişti.