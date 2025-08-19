Zelenskiy: Güvenlik Garantileri 10 Günde Netleşecek

WASHINGTON, 19 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerin Washington'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin son halinin 10 gün içinde netleşeceğini söyledi.

Pazartesi günü Beyaz Saray'daki görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Güvenlik garantileri muhtemelen ortaklarımız tarafından 'duyurulacak' ve ayrıntılarıyla ortaya konulacak" diyen Zelenskiy, güvenlik garantilerinin önümüzdeki 10 gün içerisinde detaylı şekilde kağıt üzerine dökülerek resmileştirileceğini belirtti.

Zelenskiy, "ABD'nin, koordinasyon sürecine destek olacak ülkeler arasında yer alacağına ve Ukrayna'nın güvenlik garantilerine dahil olacağına dair net bir sinyal vermesi önemli" ifadelerini kullandı.

Trump pazartesi günü Zelenskiy'e Rusya ile çatışmanın sona erdirilmesine yönelik herhangi bir anlaşmada, Ukrayna'nın güvenliğini sağlama yönünde rol oynayacaklarını söylemiş, ancak bununla ilgili ayrıntılara değinmemişti.

Avrupa'nın "ilk savunma hattı" olduğunu kaydeden Trump, "ancak biz de onlara yardım edeceğiz" ifadesini kullandı.

Güvenlik garantilerinin ABD'nin silah paketini de içerdiğini belirten Zelenskiy, "Güvenlik garantileri önerdiğimiz 90 milyar dolarlık bir silah paketini de kapsıyor" dedi.