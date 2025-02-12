Zelenskiy: Kontrol'e İzin Vermeyeceğiz

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya ve "işbirlikçilerine" Ukrayna üzerinde kontrol sağlama imkanı vermeyeceklerini bildirdi.

Telegram hesabından açıklamada bulunan Zelenskiy, Kiev'deki çalışma ofisinde ülkesine ziyarette bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'i kabul ettiğini bildirdi.

Volodimir Zelenskiy, Bessent'in ilk kez resmi ziyaretle ülkesine geldiğini kaydetti.

ABD ile öncelikli olarak güvenlik alanında ortak yetenekleri artırmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Zelenskiy, Ukrayna'ya sağladığı desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Ülke güvenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Güvenlik önemlidir. Moskova ve işbirlikçilerinin Ukrayna üzerinde kontrol sağlamasına izin veremeyiz ve bu, özgür dünyadaki herkesin birlikte çalışması gerektiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, iki ülke arasındaki işbirliğin derinleştirilmesi yönünde ABD tarafının görüşleri hakkında bilgi aldığını aktararak, "Münih Güvenlik Konferansı'nda ilerleme kaydedileceğini umuyoruz." açıklamasında bulundu.