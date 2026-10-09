Zelenskiy, Miliband ile Pryluky'de yaralıları ziyaret etti, 13'ünün tedavisi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy, Miliband ile Pryluky'de yaralıları ziyaret etti, 13'ünün tedavisi sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zelenskiy, Miliband ile Pryluky\'de yaralıları ziyaret etti, 13\'ünün tedavisi sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband ile Pryluky'deki hastanede Rus saldırısında yaralananları ziyaret etti. 17 yaralıdan 13'ünün tedavisi sürerken aralarında 5 yaşında kız çocuğu ve savaş gazisi var; Zelenskiy sığınak denetimi ve ek finansman talimatı verdi.

(PRYLUKY) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile birlikte Rusya'nın saldırısında yaralanan ve Pryluky'deki bir hastanede tedavi gören kişileri ziyaret etti. Zelenskiy, saldırı sonrası 17 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 13'ünün tedavisinin bu hastanede sürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile birlikte Rus saldırısında yaralanan kişileri hastanede ziyaret etti.

Zelenskiy, tedavi görenler arasında 5 yaşında bir kız çocuğu ile Rus saldırısında yıkılan binada yaşayan bir savaş gazisinin de bulunduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zelenskiy, "İnsanlarımızı desteklemeliyiz" dedi.

HASTANE SIĞINAKLARI İÇİN TALİMAT VERDİ

Zelenskiy, Sağlık Bakanı'nın sağlık tesislerindeki sığınakların donatılmasına ilişkin bilgi verdiğini belirterek, gerekli çalışmaların hızlandırılması ve ek finansman bulunması talimatını verdiğini açıkladı.

Hastanenin mevcut sığınağının onarılması ve yeni, modern bir sığınak yapılmasının öncelikli olduğunu belirten Zelenskiy, bu konuda Sağlık Bakanı, Çernihiv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı ve şehir yönetiminin sorumlu olduğunu söyledi.

Zelenskiy ayrıca İçişleri Bakanı'na Pryluky'deki tüm sığınakların kapsamlı şekilde denetlenmesi talimatını verdi.

Kaynak: ANKA
İngilterePolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
AK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcı için teklifi yarın sunacak AK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcı için teklifi yarın sunacak
00:34
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi
Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
23:48
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
23:24
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
21:53
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
19:24
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 01:58:07. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy, Miliband ile Pryluky'de yaralıları ziyaret etti, 13'ünün tedavisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei