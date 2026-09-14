Zelenskiy müttefiklere çağrı yaptı, kritik altyapı saldırıları için Rusya ile anlaşma önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kritik altyapılara yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulması için Rusya ile bir anlaşmaya varılması konusunda müttefik ülkelere çağrıda bulunduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'da gıda, enerji ve diğer kritik altyapı unsurlarını hedef almaya devam ettiğini belirtti.

Bu tür saldırıların durdurulması yönünde Rusya ile bir anlaşma yapmak için müttefiklere başvurduğunu kaydeden Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, Rusya'nın herhangi bir anlaşmaya uyma iradesine sahip olduğundan emin değil. Eğer müttefiklerimiz, Rusya'nın elektriğimize, diğer enerji tesislerimize, kritik altyapımıza ve gıda sevkiyatına saldırmama yönünde gerçek bir irade göstermesini sağlayabilirlerse, biz de buna karşılık olarak kendi saldırılarımızı durdurmaya elbette hazırız."

Rusya'da 18 Eylül'de parlamento seçimlerinin yapılacağını anımsatan Zelenskiy, bir anlaşmanın sağlanması durumunda bile söz konusu anlaşmanın seçim sürecinde Rusya'da yakıt tedarik sorunlarının çözülmesine hizmet etmemesi gerektiğini savundu.

Zelenskiy, mesajında, savaşın bitirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Kritik altyapıya yönelik gerilimi azaltacak bir adım, barışa giden ilk adım olabilir. Ortaklardan somut adımlar bekliyoruz." yorumunda bulundu. ???????

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını belirtmişti.

Trump, "Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şeyi yapmayı kabul etti. Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil, büyük ölçüde Rusya-Ukrayna Savaşı'dır." ifadelerini kullanmıştı.