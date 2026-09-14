Zelenskiy müttefiklere çağrı yaptı, kritik altyapı saldırıları için Rusya ile anlaşma önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy müttefiklere çağrı yaptı, kritik altyapı saldırıları için Rusya ile anlaşma önerdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kritik altyapılara yönelik saldırıların karşılıklı durdurulması için Rusya ile anlaşma sağlanması konusunda müttefik ülkelere çağrıda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kritik altyapılara yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulması için Rusya ile bir anlaşmaya varılması konusunda müttefik ülkelere çağrıda bulunduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'da gıda, enerji ve diğer kritik altyapı unsurlarını hedef almaya devam ettiğini belirtti.

Bu tür saldırıların durdurulması yönünde Rusya ile bir anlaşma yapmak için müttefiklere başvurduğunu kaydeden Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, Rusya'nın herhangi bir anlaşmaya uyma iradesine sahip olduğundan emin değil. Eğer müttefiklerimiz, Rusya'nın elektriğimize, diğer enerji tesislerimize, kritik altyapımıza ve gıda sevkiyatına saldırmama yönünde gerçek bir irade göstermesini sağlayabilirlerse, biz de buna karşılık olarak kendi saldırılarımızı durdurmaya elbette hazırız."

Rusya'da 18 Eylül'de parlamento seçimlerinin yapılacağını anımsatan Zelenskiy, bir anlaşmanın sağlanması durumunda bile söz konusu anlaşmanın seçim sürecinde Rusya'da yakıt tedarik sorunlarının çözülmesine hizmet etmemesi gerektiğini savundu.

Zelenskiy, mesajında, savaşın bitirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Kritik altyapıya yönelik gerilimi azaltacak bir adım, barışa giden ilk adım olabilir. Ortaklardan somut adımlar bekliyoruz." yorumunda bulundu. ???????

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını belirtmişti.

Trump, "Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şeyi yapmayı kabul etti. Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil, büyük ölçüde Rusya-Ukrayna Savaşı'dır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy müttefiklere çağrı yaptı, kritik altyapı saldırıları için Rusya ile anlaşma önerdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Eyüpsultan’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu Ekipler soruşturma başlattı İstanbul'da peş peşe iki ceset bulundu! Ekipler soruşturma başlattı
Türkiye’nin hemen dibinde Meis Adası’nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme Zamanaşımı kararı kaldırıldı Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı
Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu

22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
21:19
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede
İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
21:00
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
20:44
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 22:23:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Zelenskiy müttefiklere çağrı yaptı, kritik altyapı saldırıları için Rusya ile anlaşma önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement