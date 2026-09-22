Zelenskiy, New York'ta Trump'la görüşme öncesi savaşın kış gelmeden bitmesini istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin desteğiyle kış gelmeden önce Rusya ile savaşın sona erdirilmesi gerektiğini bildirdi.

Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York kentinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi.

İkili görüşme başlamadan önce Trump ile beraber basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

Zelenskiy, ülkesine verdiği destekten dolayı Trump'a teşekkür ederek, "Umarım bu savaşı bitirebiliriz. Başkan Trump bu konuda bize yardımcı olacak ve bana göre kış gelmeden önce mümkün olan en kısa sürede bunun yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.