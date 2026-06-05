Zelenskiy: Putin savaşı bitirmek istemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy: Putin savaşı bitirmek istemiyor

05.06.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Putin'in savaşı seçtiğini ve barış için adım atmadığını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmek istemediğini söyledi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı günlük görüntülü paylaşımında, Rusya-Ukrayna savaşındaki önemli gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya ile esir takasını gerçekleştirdiklerini anımsatan Zelenskiy, 185 Ukraynalı askerin ve 1 sivilin bugün evlerine getirildiğini ifade etti.

Zelenskiy, yıl başından bu yana 1429 Ukraynalı asker ve sivilin esir takası sonucu serbest bırakıldığını kaydetti.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD ve Avrupa ile görüşmeleri yapmak için hazırlıklar yaptıklarını aktaran Zelenskiy, "Avrupalıların Ukrayna'yı desteklemek için yeni adımlar hazırladığını biliyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı'na hitaben dün yayımladığı açık mektuba, Putin'in cevabını da değerlendirdi.

Rusya'nın savaşı seçtiğini savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Rus tarafı maalesef yine savaşı seçiyor, bugünkü cevabı herkes duydu. Zayıf bir cevap. (Putin) Savaşı bitirmek istemiyor. Bence dünyadaki birçok kişi bu cevaptan hayal kırıklığına uğradı. Hiçbir şeyi değiştirmek istemiyor, sadece kendisinin ve ondan para alanların savaşı sevdiğini kabul etmek istemiyor, bugün herkes çok gülümsüyordu."

Zelenskiy, Putin'e dün açık mektup göndererek, iki liderin bir araya gelmesi ve savaşı aralarında sona erdirmeleri gerektiğini belirtmişti.

Putin ise mektupta kaba ifadeler bulunduğunu kaydederek, kendisiyle şu aşamada görüşmenin "şimdilik herhangi bir anlamını görmediğini" söylemişti.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Putin savaşı bitirmek istemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Yürekleri ağza getiren anlar 21 aylık çocuk balkondan düştü Yürekleri ağza getiren anlar! 21 aylık çocuk balkondan düştü
Karabük’te bir kişi banyoda ölü bulundu Karabük'te bir kişi banyoda ölü bulundu
Düzce’de apartmanda ceset bulundu Düzce'de apartmanda ceset bulundu
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü
Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti

23:01
Ankara’da Tarkan izdihamı: Koç Holding’in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
22:38
Hakan Safi, Mason Greenwood’u açıkladı: 4 yıllığına anlaştık
Hakan Safi, Mason Greenwood'u açıkladı: 4 yıllığına anlaştık
22:36
Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı
Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı
22:20
Bakan Uraloğlu: Discord’u yeniden erişime açacağız
Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız
21:51
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel’e seçim otobüsü almak için Bodrum’daki evini satışa çıkardı
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı
21:50
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’ı ikna edip İran’a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 23:34:11. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Putin savaşı bitirmek istemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.