Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji ve ulaşım altyapısını hedef alan yoğun hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün geceden bugün öğle saatlerine kadar Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 27'si balistik olmak üzere 110'dan fazla füze ve 400'ün üzerinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını belirtti.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, demir yolu tesislerinin ve köprülerin hasar gördüğünü kaydetti.

Zelenskiy, Rus ordusunun, Ukrayna'daki nükleer santrallerin ve ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyesi komşularıyla elektrik bağlantılarının bağlı olduğu trafo merkezlerini ve elektrik hatlarını da hedef aldığını belirtti.

Ukrayna'nın hava savunma desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zelenskiy, müttefiklerine hava savunmasına ilişkin anlaşmaları uygulamaya koyma çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıyı, Çin'deki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından düzenlediğini savundu.

Ukrayna ordusu, daha önce saldırılarda kullanılan 82 füze ile 380 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini bildirmişti.