Zelenskiy, Rusya yaptırımlarını askıya alan Trump'ı Putin'i güçlendirmekle eleştirdi - Son Dakika
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Zelenskiy, Rusya yaptırımlarını askıya alan Trump'ı Putin'i güçlendirmekle eleştirdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın Rusya yaptırımlarını geçici askıya almasının Putin'i daha da güçlendireceğini söyledi. Oslo'daki görüşmeyi verimli bulan Zelenskiy, ortaklarından yaptırımları kaldırmamalarını ve daha iyi füzeler vermelerini istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları geçici olarak askıya alması kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "daha da güçlendireceği" mesajını verdi.

CNN'e verdiği mülakatta Zelenskiy, Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları geçici olarak askıya almasını eleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik tutumunun çok açık olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Yaptırımları kaldırırsak onu daha güçlü hale getiririz. Başkan Trump'la aramda kişisel bir mesele yok. Elbette, her türlü yaptırımın kaldırılmasına karşıyım." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Ukrayna, ABD, AB ve NATO temsilcilerinin katıldığı görüşmenin verimli geçtiğini dile getirerek, Putin'in barış taahhütlerine güvenmediğini belirtti.

Putin'in başkalarının hayatlarıyla oynadığını ve savaşı sona erdirmek istemediğini savunan Zelenskiy, "Bu nedenle ortaklarımızdan istediğimiz şey, ona daha da güçlenme ve bizi ezip geçme fırsatı vermemeleri." dedi.

Zelenskiy, Avrupalı müttefiklerinin Ukrayna'ya sağladığı hava savunma sistemlerinin ülkesini savunmak için yeterli olmadığını kaydederek, Kiev'in şu anda müttefiklerinden temelde iki talebi olduğunu belirtti. Zelenskiy bu talepleri, "Putin'e yönelik yaptırımları kaldırmamak ve kendilerine daha iyi füzeler sağlamak" şeklinde sıraladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Trump, 19 Ekim'deki açıklamasında da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Moskova ile anlaşma yapmaya istekli olmadığını savunarak, "Belki de Zelenskiy'nin, müzakereleri başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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