Zelenskiy, Şam'da Suriye Yetkilileri ile Görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Zelenskiy, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.
Ziyaret kapsamında Zelenskiy'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi bekleniyor.
