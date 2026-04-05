Zelenskiy, Şam'da Suriye Yetkilileri ile Görüşecek

05.04.2026 17:28
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı tarafından karşılandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Zelenskiy, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Ziyaret kapsamında Zelenskiy'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Suriye, Şam, Son Dakika

