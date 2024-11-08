Zelenskiy: Savaşın Hızlı Bitmesi Ukrayna için Kayıp - Son Dakika
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Zelenskiy: Savaşın Hızlı Bitmesi Ukrayna için Kayıp

Zelenskiy, Trump'ın savaşın hızlı sona ereceği açıklamasını eleştirerek, bunun kayıp olacağını belirtti.

08.11.2024 00:16
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hızlıca" bitirebileceğine yönelik yaptığı açıklamasına ilişkin, "Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinin (Ukrayna için) bir kayıp olduğuna eminim." dedi.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Zelenskiy, basın toplantısını düzenledi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü hatırlatarak, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızlı bir şekilde bitirebileceğine yönelik yaptığı açıklamasını değerlendiren Zelenskiy, "Savaşın çabuk sona ermesi konusuna gelince, başkan Trump'ın hızlı bir çözüm istediğine inanıyorum. İstiyor ama bu, bu şekilde sonuçlanacağı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı

Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinin Ukrayna için bir "kayıp" anlamına geldiğini vurgulayan Zelenskiy şunları kaydetti:

"Bu nedenle her türlü karara hazırlanmak gerekir. Savaşın adil bir şekilde sona ermesini istiyoruz. Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinin (Ukrayna için) bir kayıp olduğuna eminim. Savaşın hızlı sona erdirilmesi fikrini tanımıyorum, bu konuda Başkan Trump ile henüz konuşmadım."

Zelenskiy, ayrıca savaş eğitimi alan 11 bin Kuzey Koreli askerin Rusya'nın Kursk bölgesinde toplandığını bir kez daha iddia ederek, savaşta daha fazla gelirimin yaşanmaması için müttefikleri Rusya'ya baskı kurmaya çağırdı.

Bazı Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna ordusuna karşı Kursk bölgesinde çatışmalara da katıldığını kaydeden Zelenskiy, bu birliklerin "kayıplar vermeye" başladığını öne sürdü.

Rus ordusunun yoğun saldırılarını önlemek için Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Zelenskiy, bu konuda destek almak için bugün Avrupalı liderler ile de konuştuğunu belirtti.

Ukrayna'nın silah yardımına ihtiyacı olduğunu söyleyen Zelenskiy, ABD'den söz verilen silahların hepsinin henüz ülkesine ulaşmadığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: Savaşın Hızlı Bitmesi Ukrayna için Kayıp - Son Dakika

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