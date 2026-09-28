Zelenskiy, Ukrayna Bilimler Akademisi'ne Rus saldırısında can kaybı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Ukrayna Bilimler Akademisi'ne Rus saldırısında can kaybı olduğunu açıkladı

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Zelenskiy, Ukrayna Bilimler Akademisi\'ne Rus saldırısında can kaybı olduğunu açıkladı
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi binasına saldırı düzenlediğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve içeride mahsur kalmış olabilecek kişilerin arandığını bildirdi. Saldırılarda can kayıpları olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi binasına saldırı düzenlediğini belirterek, binada kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve içeride mahsur kalmış olabilecek kişilerin arandığını bildirdi. Zelenskiy, saldırılarda can kayıpları olduğunu da açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi binasına düzenlediği saldırısına ilişkin bir video paylaştı.

Zelenskiy paylaşımında, şu ifadelere de yer verdi:

"Bir kurtarma operasyonu sürüyor, ekipler yangını söndürüyor ve içeride mahsur kalmış olabilecek insanları arıyor. Tüm hizmetler devreye sokulmuş durumda. Bugün Kiev'de bir ilaç şirketi ve benzin istasyonları da hedef alındı, Dnipro'da bir iş merkezi ve diğer şehirlerde ve bölgelerde sivil tesisler, işletmeler ve iletişim altyapısı da vuruldu. Üzgünüm, insanlar öldü... Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.

Rusya, buna kesinlikle bir yanıtla karşılaşacak ve Ukrayna'nın her bir ortağı, bu terörden, bu saldırılardan görüp anlamalı ki Ukrayna'yı desteklemek, gerçekten insanların hayatını desteklemek demek, terörün hiçbir yerde asla normalleştirilmemesi ilkesini desteklemek demek. Rusya, tüm bunlar için sorumlu tutulmalı ve gerçek sonuçlarla yüzleşmeli. Ukrayna'ya yardım eden herkese teşekkür ederim!"

Kaynak: ANKA
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