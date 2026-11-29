Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine yönelik saldırılarda 1960'tan fazla insansız hava aracı (İHA) ve 1660'ın üzerinde güdümlü bomba ile 8 füze kullandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir hafta boyunca ülkesindeki çeşitli bölgelere düzenlenen hava saldırılarını değerlendirdi.

Rus ordusunun bu süreçte 1960'tan fazla İHA ve 1660'tan fazla güdümlü bomba fırlattığına dikkati çeken Zelenskiy, ayrıca 8 füzenin de bu saldırılarda kullanıldığını belirtti.

Saldırılarda sivil ve enerji altyapısının hedef alındığına işaret eden Zelenskiy, "Ruslar, yaklaşan soğuk havalardan faydalanarak enerji ve diğer kritik altyapılara saldırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın bu gece Odessa ve Zaporijya'ya düzenlediği hava saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırılarda yaralananların da bulunduğunu bildiren Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.