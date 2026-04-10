Zelenskiy: Ukraynalı Uzmanlar Orta Doğu'da İHA'ları Düşürdü, Anlaşmalar İmzaladı
Zelenskiy: Ukraynalı Uzmanlar Orta Doğu'da İHA'ları Düşürdü, Anlaşmalar İmzaladı

10.04.2026 13:44
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı askeri uzmanların Orta Doğu'da İran'a ait insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Zelenskiy, bu operasyonların eğitim değil, gerçek hayata yönelik hava savunma desteği olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı askeri uzmanların Orta Doğu'daki farklı ülkelerde İran'a ait insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğünü belirtti. Zelenskiy, ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran'ın misilleme amaçlı İHA saldırılarına başlaması üzerine en az 4 ülkeye gönderilen uzmanların faaliyetlerine değinerek, 'İran'ın Shahed İHA'larını yok ettik mi? Evet, ettik. Bunu sadece bir ülkede mi yaptık? Hayır, birkaç ülkede' ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, bu görevin bir eğitim değil, gerçek hava savunma sistemi kurma desteği olduğunu vurguladı ve jet motorlu dronları da düşürdüklerini ekledi. Ayrıca, üç ülkeyle 10 yıllık anlaşmalar imzaladıklarını açıkladı ve bu anlaşmalar kapsamında Ukraynalı şirketlerin belirli tesislerin güvenliğini sağlayacağını, karşılığında enerji altyapısını korumak için füze önleme sistemleri ve petrol tedarikleri alacaklarını söyledi.

Rusya ile müzakerelere de değinen Zelenskiy, bahar ve yaz aylarının siyasi ve diplomatik açıdan zor geçeceğini, Ukrayna üzerinde baskı olabileceğini ifade etti. NATO zirvesinin oyun değiştirici olabileceğini belirterek, ortakların tehditleri ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

15:27
Süper Lig devinden Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Van Dijk bombası
14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
