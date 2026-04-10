Zelenskiy: Ukraynalı Uzmanlar Orta Doğu'da İHA'ları Düşürdü, Anlaşmalar İmzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı askeri uzmanların Orta Doğu'daki farklı ülkelerde İran'a ait insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğünü belirtti. Zelenskiy, ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran'ın misilleme amaçlı İHA saldırılarına başlaması üzerine en az 4 ülkeye gönderilen uzmanların faaliyetlerine değinerek, 'İran'ın Shahed İHA'larını yok ettik mi? Evet, ettik. Bunu sadece bir ülkede mi yaptık? Hayır, birkaç ülkede' ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, bu görevin bir eğitim değil, gerçek hava savunma sistemi kurma desteği olduğunu vurguladı ve jet motorlu dronları da düşürdüklerini ekledi. Ayrıca, üç ülkeyle 10 yıllık anlaşmalar imzaladıklarını açıkladı ve bu anlaşmalar kapsamında Ukraynalı şirketlerin belirli tesislerin güvenliğini sağlayacağını, karşılığında enerji altyapısını korumak için füze önleme sistemleri ve petrol tedarikleri alacaklarını söyledi.

Rusya ile müzakerelere de değinen Zelenskiy, bahar ve yaz aylarının siyasi ve diplomatik açıdan zor geçeceğini, Ukrayna üzerinde baskı olabileceğini ifade etti. NATO zirvesinin oyun değiştirici olabileceğini belirterek, ortakların tehditleri ciddiye alması gerektiğini vurguladı.