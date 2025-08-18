Zelenskiy Washington'da Trump ile Görüşecek - Son Dakika
Zelenskiy Washington'da Trump ile Görüşecek

18.08.2025 08:14
Zelenskiy, Trump ile barış görüşmesi için Washington'a ulaştı; kalıcı barış vurgusu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için Washington'a ulaştı.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Trump'la görüşmek üzere Washington'a ulaştığını belirten Zelenskiy, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.

Zelenskiy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde sona erdirmek için güçlü bir istek duyuyoruz. ve barış kalıcı olmalıdır. Yıllar önce Ukrayna'nın, Kırım'dan ve doğumuzun bir parçası, Donbas bölgesinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldığı ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bunu yeni saldırısı için sıçrama tahtası olarak kullandığı zamanki gibi olmamalıdır."

Ukrayna'ya 1994'te verilen güvenlik garantilerinin işe yaramadığını vurgulayan Zelenskiy, "Elbette o dönemde Kırım'dan vazgeçilmemeliydi, tıpkı 2022'den sonra Ukraynalıların Kiev, Odessa ya da Harkiv'den vazgeçmediği gibi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukraynalıların toprakları ve bağımsızlıkları için mücadele ettiğine işaret ederek, "Halkımız, Başkan Trump'a, Amerika'daki herkese, tüm partner ve müttefiklerimize destekleri ve paha biçilmez yardımları için her zaman minnettar olacak." açıklaması yaptı.

Rusya'nın başlattığı savaşı "sona erdirmesi" gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Umarım Amerika ve Avrupalı dostlarımızla ortak gücümüz, Rusya'yı gerçek bir barışa zorlar." temennisinde bulundu.

